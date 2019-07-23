Украина

Савченко заявила, что народ освободил ее от совести перед ним, и устроила костер

Одиозная бывшая нардеп Надежда Савченко, после того, как с разгромными результатами проиграла на досрочных парламентских выборах, заявила, что теперь свободна и что украинский народ «освободил от обязанностей и ее совести перед ним». Экс-нардеп показательно сожгла собственные агитматериалы.

«Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное ощущение», — написала Савченко у себя в Facebook.

По ее словам, она освобождалась от пут не раз, «но на этот раз это ощущение невероятное».

Напомним, на досрочных парламентских выборах Савченко баллотировалась по 51 избирательному округу. За нее проголосовали всего 8 человек.

Отметим, что Савченко пыталась проводить свою предвыборную кампанию в т. ч. на неподконтрольной территории Донецкой области.

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