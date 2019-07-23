Политика

Не так быстро: у Зеленского высказались о выборах на оккупированном Донбассе

На той территории Донбасса, которая сейчас не находится под контролем украинской власти, выборы могут пройти только по украинскому законодательству как свободное волеизъявление граждан в интересах народа и государства Украина. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа"Дмитрий Разумков.

«Выборы могут состояться только по украинскому законодательству и так, как должны происходить выборы — это волеизъявление граждан, а не принуждение их поставить галочку за того или иного представителя так называемых „ЛНР/ДНР“. Этот процесс должен идти в рамках Минска, но он должен защищать интересы государства Украина и происходить по украинскому законодательству», — сказал Разумков, отвечая на вопрос главреда «РБК-Украина» проголосует ли «Слуга народа» за выборы на неподконтрольных территориях.

В своем интервью Разумков заявил о необходимости реанимировать Минский переговорный процесс, одним из пунктов которого записаны выборы на территории ОРДЛО.

Он также отметил, что процесс уже запущен.

«Вернули туда Леонида Кучму, мы видим определенный позитив, к сожалению, не такой быстрый, как нам бы хотелось. Но когда механизм ржавел на протяжении стольких лет, его сразу запустить — не „вдшкой“ брызнуть, поэтому у нас сегодня уже есть пример, где мы смогли остановить бои и развести войска, то есть, фактически выполнить первый пункт Минских договоренностей», — уточнил политик.

По его словам, «Минск» тяжело назвать детальным планом — это «дорожная карта, мастер-план верхнего уровня, идя по которому, можно прийти к миру».

До момента проведения выборов на оккупированном Донбассе, нужно выполнить пункты договоренностей, которые записаны в соглашении раньше — прекратить огонь, развести силы и средства.

Ранее Разумков заявил о возможности диалога касательно более глубокого использования русского языка в Донецкой и Луганской областях, нежели на других территориях страны, о чем раньше говорили другие члены команды президента Зеленского.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным политических экспертов, Дмитрий Разумков может стать спикером Верховной Рады 9 созыва.

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