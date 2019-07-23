- 22:43 У Зеленского появился новый советник из команды Порошенко
- 22:21 В Донецкую область направили спецназ МВД: названа причина
- 21:59 Клип "Богемская рапсодия" собрал более миллиарда просмотров на YouTube
- 21:58 Не так быстро: у Зеленского высказались о выборах на оккупированном Донбассе
- 21:21 На популярном украинском курорте поезд насмерть сбил иностранца
- 21:20 Борис Джонсон выдвинул свой план действий "Чувак или умри!"
- 20:57 В Харькове водитель был настолько пьян, что уснул за рулем прямо на светофоре: в сети показали видео
- 20:38 Из-за припаркованных авто спасатели не смогли вынести женщину из горящего дома в центре Киева
- 20:20 "Вечные депутаты" проиграли ноунеймам: названы самые интересные факты про новую Раду
- 20:08 Российская спортсменка отпраздновала победу на чемпионате Европы с пледом, поскольку флаг РФ запрещен
- 19:50 Украина усилила границу с Россией комплексами ядерного контроля
- 19:15 Российский боксер умер после боя: подробности трагедии
Не так быстро: у Зеленского высказались о выборах на оккупированном Донбассе
На той территории Донбасса, которая сейчас не находится под контролем украинской власти, выборы могут пройти только по украинскому законодательству как свободное волеизъявление граждан в интересах народа и государства Украина. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа"Дмитрий Разумков.
«Выборы могут состояться только по украинскому законодательству и так, как должны происходить выборы — это волеизъявление граждан, а не принуждение их поставить галочку за того или иного представителя так называемых „ЛНР/ДНР“. Этот процесс должен идти в рамках Минска, но он должен защищать интересы государства Украина и происходить по украинскому законодательству», — сказал Разумков, отвечая на вопрос главреда «РБК-Украина» проголосует ли «Слуга народа» за выборы на неподконтрольных территориях.
В своем интервью Разумков заявил о необходимости реанимировать Минский переговорный процесс, одним из пунктов которого записаны выборы на территории ОРДЛО.
Он также отметил, что процесс уже запущен.
«Вернули туда Леонида Кучму, мы видим определенный позитив, к сожалению, не такой быстрый, как нам бы хотелось. Но когда механизм ржавел на протяжении стольких лет, его сразу запустить — не „вдшкой“ брызнуть, поэтому у нас сегодня уже есть пример, где мы смогли остановить бои и развести войска, то есть, фактически выполнить первый пункт Минских договоренностей», — уточнил политик.
По его словам, «Минск» тяжело назвать детальным планом — это «дорожная карта, мастер-план верхнего уровня, идя по которому, можно прийти к миру».
До момента проведения выборов на оккупированном Донбассе, нужно выполнить пункты договоренностей, которые записаны в соглашении раньше — прекратить огонь, развести силы и средства.
Ранее Разумков заявил о возможности диалога касательно более глубокого использования русского языка в Донецкой и Луганской областях, нежели на других территориях страны, о чем раньше говорили другие члены команды президента Зеленского.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным политических экспертов, Дмитрий Разумков может стать спикером Верховной Рады 9 созыва.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..