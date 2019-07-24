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Дожди, грозы: синоптики рассказали, жителям каких областей стоит брать с собой зонтик
В среду, 24 июля, после нескольких приятных дней с летними дождями, Украину накроет непогода. По информации Укргидрометцентра, в большинстве областей пройдут дожди с грозами. .
В частности, грозы обещают в Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях. Температура воздуха днем там поднимется до +23…+25 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12…+15 градусов.
Без осадков будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура достигнет +23…+25 градусов днем и +12…+15 ночью.
Кроме этого, грозы пройдут и на востоке Украины — в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Днем температура воздуха будет +26…+28 градусов, ночью — 16−18 градусов тепла.
Дожди еще охватят центральные и северные области, где дневная температура воздуха достигнет отметок +26…+28 градусов
Солнечно и без осадков ожидается в южных областях, где днем будет +26…+28 градусов.
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В Киеве и области 24 июля синоптики также прогнозируют дожди. Днем термометры покажут +22…+25 градусов. А ночью температура упадет до +13…+16 градусов.
Напомним, похолодание и дожди синоптики обещали еще с 22 июля.
А в третью декаду августа — начале сентября вместо традиционного бабьего лета ожидается резкое похолодание, даже с возможными небольшими заморозками.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..