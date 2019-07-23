В новой Раде будет значительно больше женщин (инфографика)

Украина

В новом составе Верховной Рады, результаты досрочных выборов в которую заканчивает определять Центризбирком, будет больше женщин, нежели в парламенте восьмого созыва.

Любопытную инфографику на своей страничке в социальных сетях показала первый вице-спикер парламента прошлого созыва Ирина Геращенко. «В новой ВР будет гораздо больше женщин. Если в восьмом созыве женщины — депутаты составляли едва ли 12 процентов, то сейчас — более 20 процентов. По спискам партии выдвинули почти 30% женщин. По „мажоритарке“ женщинам традиционно труднее бороться с деньги и админресуром, но и здесь результаты с точки зрения гендерного баланса лучше, чем в 2014 году», — пишет политик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центризбирком обработал 93% протоколов. Лидирует по-прежнему политическая партия «Слуга народа», на втором — «Оппозиционная платформа — За життя», а «Батькивщина», оттестив «Европейскую солидарность», вышла на третье место. На пятом — партия «Голос».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter