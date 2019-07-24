Дожди и умеренное тепло: синоптик уточнила прогноз на 25 июля

Общество и люди

В четверг, 25 июля, в Украине по-прежнему будут идти периодические дожди, а температура воздуха останется комфортной.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре страны. На западе Украины дожди ожидаются незначительные и локальные. На юге будет сухо и солнечно.

Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге — до + 25 + 29 градусов.

В Киеве 25 июля днем вероятен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

«Украина в четверг будет едва ли не самой прохладной страной Европы. Западная Европа будет чуть дышать от сильной жары, на юге и в центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов. На Францию просто больно смотреть — до и за 40 градусов! Готовимся к временным климатическим беженцам, не иначе», — шутит Наталья Диденко, называя украинскую погоды «практически идеальной».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор физико-математических наук научно-исследовательского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова прогнозировала повышение температуры воздуха в конце июля и обещала сухой и жаркий август с резким похолоданием в 20-х числах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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