Детям и взрослым прививку от столбняка делают бесплатно: симптомы развития опасной инфекции

Здоровье и медицина

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», 12-летний мальчик из Яворовского района Львовской области упал на улице и поцарапал колени. Спустя двадцать дней, когда у подростка начали подергиваться мышцы ног, врачи заподозрили столбняк. Ребенка срочно госпитализировали во львовскую больницу «Охматдет», где ввели противостолбнячный иммуноглобулин. Как выяснилось, из-за аллергии мальчик не был привит от столбняка. У детей, защищенных прививкой, антитела обезвреживают действие токсина, и болезнь не развивается. Напомним, ранее смертельной болезнью заразились во время прогулки двое детей под Киевом — школьник и двухлетний малыш. Оба не были привиты.

Львовские специалисты говорят, что пока не известно, как будет протекать столбняк у пострадавшего подростка. По информации Центра общественных связей Минздрава Украины, с начала года опасная инфекция поразила пятерых людей в Украине, двое из них дети. К сожалению, один пострадавший умер.

Заразиться столбняком можно, когда в рану или царапину попадает грязь, после укуса животного, а также из-за повреждения кожи острыми предметами, например, обломком дерева.

По словам заведующего кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессора Андрея Волянского, столбняк опасен тем, что его споры находятся в земле практически повсеместно. Они попадают в почву вместе с испражнениями животных. Экзотоксин, который выделяют палочки столбняка, — один из сильнейших ядов на земле, сравнимый с токсином ботулизма.

Симптомы заболевания могут появляться и через три дня после заражения, и через три недели. Чаще всего болезнь дает о себе знать спустя семь-восемь дней после того, как возбудитель столбняка проник в организм. Самые яркие симптомы — сильные спазмы мышц и мощные судороги. Тело человека, у которого болезнь протекает в тяжелой форме, может выгибаться дугой, опираясь лишь на пятки и затылок. Обычно больной не может глотать, жалуется на головную боль, озноб, ускоренное сердцебиение, затрудненное дыхание, болезненное напряжение всего тела. Из-за неконтролируемого сокращения мускулатуры голосовых связок у него возникает ларингоспазм, голос становится сиплым.

Единственный способ защиты от опасной инфекции — вакцинация. Благодаря изобретению вакцины и массовой иммунизации со второй половины ХХ века заболеваемость столбняком многократного уменьшилась. В прошлом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели 16 тысяч человек.

В Украине первую прививку от столбняка (комбинированная вакцина защищает также от коклюша и дифтерии) делают малышу в два месяца, затем в четыре, шесть месяцев и в полтора года. В шесть и 16 лет проводится ревакцинация. Тогда организм считается полностью защищенным.

Врачи советуют не забывать о прививке и взрослым. Комбинированная вакцина заодно убережет и от другой грозной инфекции — дифтерии. Согласно решению Минздрава Украины, взрослым вакцинация от столбняка и дифтерии проводится бесплатно. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться к семейному врачу, который после осмотра направит в прививочный кабинет.

Но тем взрослым, кто не прививался более десяти лет и хочет пройти вакцинацию, Андрей Волянский советует предварительно сдать анализ (количественный) на антитела, который покажет напряженность иммунитета.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» педиатр Антон Асонов рассказал как лечить инфекции у детей, когда делать прививки и что надо положить в аптечку, собираясь с ребенком в отпуск.

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