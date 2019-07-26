- 01:25 «Спи, а то заберет Путин»: в РФ появилась новая забавная «страшилка»
- 00:55 В Киеве полуголый мужчина выскочил из «скорой» и убежал в неизвестном направлении
- 00:20 Не хватает гимна Украины и визитки Яроша: боевики опозорились с очередным фейком о ВСУ
- 25.07 23:48 В Житомирской области зафиксировали случаи африканской чумы у свиней
- 25.07 23:39 «Заря» в дебютном матче Скрипника добыла уверенную победу в Лиге Европы: видео голов
- 25.07 23:34 Во Франции по решению суда закрыт знаменитый парижский дом моды
- 25.07 23:30 Виновника громкого ДТП в центре Киева отпустили под залог в полмиллиона
- 25.07 23:06 Оползень разрушил автомобильный мост в центре Сочи
- 25.07 22:58 В центре Лондона бандиты с ножами напали на звезд футбольного клуба "Арсенал"
- 25.07 22:23 В Нежине горел жиркомбинат: к тушению привлекли авиацию
- 25.07 22:04 Полиция завела дело из-за нападения на Порошенко в Киеве
- 25.07 21:50 В центре Киева из-за крестного хода ограничат движение транспорта: какие улицы будут проблемными
Не хватает гимна Украины и визитки Яроша: боевики опозорились с очередным фейком о ВСУ
В Сети опубликован «забавный» видеоролик, в котором якобы «украинские бойцы» на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.
Восковые фигуры Захарченко и Моторолы из «музея» «ДНР» испугали пользователей сети
Видео «происшествия» разместил в своем сервисе микроблогов Twitter украинский офицер Анатолий Штефан, выступающий под ником «Штирлиц».
На видео двое пьяных (или имитирующих опьянение) мужчин в футболках с нацистской символикой и в масках заряжают миномет и стреляют из него. При этом один из них перед выстрелом отдает нацистский салют и говорит на украинском с заметным русским акцентом: «Зеля, пошел в задницу со своим перемирием!».
«Фейки бывают разные, но тут даже я прослезился. Тут есть все, кроме визитки Дмитрия Яроша и шеврона полка «Азов», — написал о ролике Штирлиц.
ЗСУ обстрілюють попо4ленців у перемир'я.— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 24 июля 2019 г.
Фейки бувають різні, але тут навіть я просльозився. Тут є все окрім візитки Дмитро Ярош та шеврону полку Азов.
телеграм-канал https://t.co/GLExONwd4u
Мій блог у ФБhttps://t.co/K2ZiPGP2RJ pic.twitter.com/k9JlMDbO5X
Другие пользователи присоединились к шуткам над фейковым видео.
«Чо не гимн Украины на заднем плане звучит? Мы ж его даже во сне поем, а когда гражданских обстреливали, радостно поём!!», «Коли москалі вчать Українську мову», — комментируют читатели блога.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пропагандисты, на которых Кремль ежегодно тратит миллиарды долларов, готовят очередную спецоперацию. Телевизионщики из РФ готовятся снять сюжет, где будут озвучивать фейки о «преступлениях украинской армии против мирных жителей Донецка». В частности, они намерены использовать в своих целях семерых украинских военнослужащих, попавших в плен в мае текущего года. Пленников заставят оговорить себя и «признаться» в подготовке диверсий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.