Украина

Не хватает гимна Украины и визитки Яроша: боевики опозорились с очередным фейком о ВСУ

В Сети опубликован «забавный» видеоролик, в котором якобы «украинские бойцы» на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.

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Видео «происшествия» разместил в своем сервисе микроблогов Twitter украинский офицер Анатолий Штефан, выступающий под ником «Штирлиц».

На видео двое пьяных (или имитирующих опьянение) мужчин в футболках с нацистской символикой и в масках заряжают миномет и стреляют из него. При этом один из них перед выстрелом отдает нацистский салют и говорит на украинском с заметным русским акцентом: «Зеля, пошел в задницу со своим перемирием!».

«Фейки бывают разные, но тут даже я прослезился. Тут есть все, кроме визитки Дмитрия Яроша и шеврона полка «Азов», — написал о ролике Штирлиц.

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Фейки бувають різні, але тут навіть я просльозився. Тут є все окрім візитки Дмитро Ярош та шеврону полку Азов.

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Мій блог у ФБhttps://t.co/K2ZiPGP2RJ pic.twitter.com/k9JlMDbO5X — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 24 июля 2019 г.

Другие пользователи присоединились к шуткам над фейковым видео.

«Чо не гимн Украины на заднем плане звучит? Мы ж его даже во сне поем, а когда гражданских обстреливали, радостно поём!!», «Коли москалі вчать Українську мову», — комментируют читатели блога.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пропагандисты, на которых Кремль ежегодно тратит миллиарды долларов, готовят очередную спецоперацию. Телевизионщики из РФ готовятся снять сюжет, где будут озвучивать фейки о «преступлениях украинской армии против мирных жителей Донецка». В частности, они намерены использовать в своих целях семерых украинских военнослужащих, попавших в плен в мае текущего года. Пленников заставят оговорить себя и «признаться» в подготовке диверсий.

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