Украина

В сети запустили фейк о том, что ВСУ вошли в Донецк: что происходит на самом деле

В сети начали распространять фейк о якобы занятии позиций на территории оккупированного Донецка военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила в ходе масштабных боев. На странице бригады в Facebook опровергли эту информацию.

«Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Целью этого информационного вброса является дискредитация подразделений Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства», — говорится в сообщении.

В бригаде сообщили, что «вражеские пропагандистские ресурсы идут на любые шаги для дестабилизации ситуации в информационном поле Украины» и призвали представителей СМИ внимательно проверять информацию и использовать только проверенные и достоверные источники.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время украинским бойцам удалось закрепиться в Марьинке, пригороде оккупированного Донецка. После этого террористы «ДНР» начали обстреливать позиции ВСУ, чтобы заставить украинских бойцов покинуть город. Пострадали мирные жители.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter