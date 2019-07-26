Украина

Центризбирком обработал 100 процентов протоколов: кто проходит в Раду

Центризбирком подвел итоги досрочных парламентских выборов в Украине — пятерка партий-лидеров, проходящих в Верховную Раду не изменилась.

Так, по итогам подсчета 100 процентов протоколов, президентская партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей (6 306 636 человек), «Оппозиционная платформа — За життя» — 13,05% (1 907 022 человек), «Батькивщина» — 8,18% (1 196 245 человек), «Европейская солидарность» — 8,10% (1 184 358 человек) и «Голос» — 5,82% (851 650 человек).

Пятипроцентный проходной не преодолели, в частности, Радикальная партия (4,01%), «Сила и честь» (3,82%), «Оппозиционный блок» (3,03%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,41%), партия Шария набирает (2,23%), «Свобода» (2,15%). Остальные политические силы набрали менее 2% голосов избирателей и не получили права на государственное финансирование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», явка избирателей на избирательные участки была одной из самых низких на все время выборов.



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