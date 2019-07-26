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После проигрыша на выборах в Раду Кернес заговорил по-украински (видео)
Мер Харькова Геннадий Кернес, вместе с коллегами по «мэрской партии» не попавший в Верховную Раду, на заседании горсовета заговорил по-украински.
Видео в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан, заметивший, что, возможно, вскоре харьковский городской голова займется сносом памятника Жукову в Харькове, который был недавно восстановлен по его инициативе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после восстановления памятника Жукову в Харькове Институт национальной памяти обратился в Нацполицию с просьбой открыть по данному факту уголовное производство, а Генпрокуратуру — обратиться в административный суд с иском к горсовету Харькова и его исполнительным органам касательно демонтажа памятника, являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...