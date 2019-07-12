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- 16:29 Скандал вокруг памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти подал заявления в ГПУ и полицию
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Скандал вокруг памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти подал заявления в ГПУ и полицию
После восстановления в Харькове ранее снесенного памятника советскому маршалу Георгию Жукову, о возвращении на место которого отчитался харьковский мэр Геннадий Кернес, Институт национальной памяти просит Нацполицию открыть по данному факту уголовное производство.
А Генпрокуратуру просят обратиться в административный суд с иском к горсовету Харькова и его исполнительным органам касательно демонтажа памятника, являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима.
«Согласно нормам действующего законодательства, установления памятников или памятных знаков, посвященных Георгию Жукову, на территории Украины запрещено», — объяснил юрист Института нацпамяти Сергей Рябенко, упомянув соответствующий закон, запрещающий пропаганду коммунистического и национал-социалистических тоталитарных режимов в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковский горсовет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Вместе с тем депутат горсовета Игорь Черняк и его коллега из облсовета Дмитрий Булах подали иск в Харьковский окружной суд — депутаты настаивают, что при попытке вернуть старое название проспекту Харьковский горсовет грубо нарушил процедуру.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?