Украина

Скандал вокруг памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти подал заявления в ГПУ и полицию

После восстановления в Харькове ранее снесенного памятника советскому маршалу Георгию Жукову, о возвращении на место которого отчитался харьковский мэр Геннадий Кернес, Институт национальной памяти просит Нацполицию открыть по данному факту уголовное производство.

А Генпрокуратуру просят обратиться в административный суд с иском к горсовету Харькова и его исполнительным органам касательно демонтажа памятника, являющегося символикой коммунистического тоталитарного режима.

«Согласно нормам действующего законодательства, установления памятников или памятных знаков, посвященных Георгию Жукову, на территории Украины запрещено», — объяснил юрист Института нацпамяти Сергей Рябенко, упомянув соответствующий закон, запрещающий пропаганду коммунистического и национал-социалистических тоталитарных режимов в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковский горсовет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Вместе с тем депутат горсовета Игорь Черняк и его коллега из облсовета Дмитрий Булах подали иск в Харьковский окружной суд — депутаты настаивают, что при попытке вернуть старое название проспекту Харьковский горсовет грубо нарушил процедуру.

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