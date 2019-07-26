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Украина

Еще раз спасибо Дании: в "Нафтогазе" ответили на желание "Газпрома" заключить газовый контракт с Украиной

14:17 26 июля 2019 187
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

В компании «Нафтогаз Украина» прокомментировали слухи о планах российского «Газпрома» подписать газовый контракт с Украиной на год, а не на 10, как-то предлагает Еврокомиссия.

По словам исполнительного директора НАК Юрия Витренко, единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита российского газа через Украину является остановка строительства «Северного потока 2».

«Украина хотела бы услышать официальную реакцию России на предложение Еврокомиссии. Если „Газпром“ не принимает это предложение, то пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, что он готов на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим», — пишет Юрий Витренко на своей страничке в социальных сетях. И благодарит Данию, которая не дала разрешение на строительства газопровода в ее территориальных водах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании. У компании есть еще два альтернативных маршрута, которые могут пройти в международных водах северо-западнее или юго-восточнее датского острова Борнхольм.

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