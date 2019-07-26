Избиение ветерана АТО в Хмельницком: в сеть попало полное видео

Украина

В сети опубликовали полное видео избиения атошника, которое произошло в Хмельницком. Тогда избили ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за то, что он защищал Украину и воевал против России.

Нападавший отрицал, что Россия воюет против Украины и всячески провоцировал атошника. Нападавшим оказался бывший осужденный, который сейчас стал прокремлевским видеоблогером. Он известен как «Турик» или «Малыш» и снимает YouTube-блоги на канале «Малыш & Бригада».

Как писали «ФАКТЫ», информация об инциденте быстро распространилась социальными сетями, участники АТО со всей Украины угрожают найти сепаратиста, у которого поднялась рука побить атошника. Сам нападавший оказался жителей Бердичева.

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