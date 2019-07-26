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Лето спохватилось: синоптик рассказала, где на выходных будет жарко
В Украину, как и прогнозировалось ранее, возвращается жара.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, хоть у нас и не будет +40 и выше, как во Франции или Бельгии, столбики термометров поднимутся до +28+33 градусов на юге, востоке и в большинстве центральных районов Украины.
На остальной территории Украины в выходные дни, 27 и 28 июля, ожидается + 25 + 30 градусов. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные на западе и востоке страны. В северных, центральных и южных регионах будет преобладать сухая погода.
Что же касается погоды в столице, то выходные дни в Киеве будут преимущественно солнечными и очень теплыми: + 27 + 29 градусов, местами до +30 градусов.
«Используйте солнышко и теплую погоду разумно, благодарно и с удовольствием. Уже 31 июля -1 августа вновь существенно похолодает», — советует Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.