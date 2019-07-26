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Убийство на детской площадке: в России зарезали женщину прямо на глазах у ее ребенка (фото, видео)
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина. Преступление совершил ее экс-возлюбленный — на глазах у ребенка он нанес матери около 20 ножевых ранений. Напомним, в тувинском городе Ак-Довурак (Россия) две сестры зарезали семейную пару и утопили малолетних детей.
Для поимки мужчины был объявлен план «Перехват» — через несколько часов его задержала полиция.
Задержанный Артем Шустов заявил, что изначально не планировал преступление.
28-летний мужчина пояснил, что сожительствовал с погибшей Наталией Басовой с начала этого года. Примерно месяц назад они расстались. 25 июля вечером Шустов пришел во двор дома, где жила женщина, на разговор — он подозревал, что у подруги появился новый кавалер.
По его словам, женщина его оскорбила. Якобы в пылу ревности мужчина достал нож и начал бить.
Как сообщали «ФАКТЫ», 21 июля, в Славутиче (Киевская область) трое мужчин избили четвертого, а затем один из нападавших полоснул жертву ножом, перерезав сонную артерию. Ранее в Одессе мужчина зарезал семью соседей-должников.
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