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Машины по фары в воде: появились новые фото и видео потопа в Ровно
В Ровно сильный ливень залил улицы и автотрассы. Из-за дождя на дорогах образовались пробки. В городе не ходили троллейбусы. На некоторых улицах асфальт поплыл вместе с водой. Ливень и ураган снесли стену на улице Грушевского. Спасателям пришлось помогать жителям города вытаскивать машины с затопленных улиц.
Фото затопленных улиц города опубликовал ресур «Типове Рівне».
Синоптики прогнозируют, что дожди в городе продолжатся.
О том, какая погода будет в Украине в ближайшее время, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля-начало августа».
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...