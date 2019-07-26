Происшествия

Машины по фары в воде: появились новые фото и видео потопа в Ровно

В Ровно сильный ливень залил улицы и автотрассы. Из-за дождя на дорогах образовались пробки. В городе не ходили троллейбусы. На некоторых улицах асфальт поплыл вместе с водой. Ливень и ураган снесли стену на улице Грушевского. Спасателям пришлось помогать жителям города вытаскивать машины с затопленных улиц.

Фото затопленных улиц города опубликовал ресур «Типове Рівне».

Синоптики прогнозируют, что дожди в городе продолжатся.

О том, какая погода будет в Украине в ближайшее время, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля-начало августа».

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