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Сильный ливень затопил Ровно (видео)
Жители Ровно такого сильного ливня не помнят уже давно. Город залило. По улицам текли реки воды, в некоторых местах они превращались почти в водопады. Из-за дождя на дорогах образовались пробки. В городе не ходят троллейбусы. По информации горсовета, движение восстановится тогда, когда сойдет вода.
По словам местных жителей, кое-где было непросто не только проехать, но и пройти пешком — воды после затопления на улицах было по колено.
Свежее видео из областного центра опубликовано на странице UA: Рівне в Facebook.
Не исключено, что дожди в городе продолжатся.
О том, какая погода будет в Украине в ближайшее время, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля-начало августа».
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