«Это крик моей души»: стала известна тайна татуировок «вора в законе» Шишкана

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В ходе процесса над якобы «вором, а законе» № 1 Олегом Шишкановым, известным в криминальном мире под кличкой Шишкан, его адвокат Алексей Кирсанов настаивал на невиновности своего подзащитного и непричастности к особо тяжкому преступлению, в котором он подозревается. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В качестве главного аргумента следствие приводит изображение «воровской звезды» на дне бассейна в доме, который, по словам Шишканова, он арендует.

«Если стоять на такой позиции, розу ветров надо вообще запретить. А сотрудников МЧС, которые на рукавах носят такую же эмблему, надо привлечь всем министерством», — заявил на суде адвокат «законника» Алексей Кирсанов.

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Сам Олег Шишканов настаивает, что с момента вступления в силу новой «путинской» статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии не успел бы стать лидером криминального мира, а в апреле он получил травму во время игры в хоккей, и провел длительное время под наблюдением медиков.

«Я лежал неделю у Лео Бокерии в Бакулевском центре, есть все подтверждающие это документы. Откуда ни посмотри, я не успел бы за 90 дней с момента появления этой статьи ничего создать, никого организовать», — возмутился он.

К тому же в поддержку Шишкана выступили многие российские знаменитости, в том числе Валерий Газзаев, Лев Лещенко, Никита Симонян, Юрий Сёмин, Александр Серов, Любовь Успенская, Виктор Онопко.

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При этом Шишканов подчеркнул, что не собирается прятаться и попросил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Это крик моей души. Мне ничего не остаётся, кроме надежды, что вы обратите внимание. Я сразу, с момента моего задержания, ощутил предвзятость, взятую из СМИ и „мусорного ящика“ — Интернета. У меня ощущение, что меня вернули в годы моей юности 40 лет назад. Я провел долгих десять лет в тюрьме, загубил свою молодость. Но потом я смог начать созидательную деятельность», — сказал он.

Шишканов посетовал, что следователь не интересовался обстоятельствами его жизни.

«Вместо этого он выискивал у меня на теле татуировки со звёздами. Сейчас в центре Москвы по Никольской ходит молодежь в майках с какими-то звёздами. Я что ли имею швейный цех и шью им эти майки?», — недоумевал подсудимый.

Также он отметил, что следователь нашел у него на теле татуировку с Девой Марией и «очень расстроился».

«А что касается мозаики в бассейне — может кто-то любил Беллинсгаузена и море Лаптевых, вот и выкладывал такую мозаику. Если бы я хотел куда-то убежать и понимал, что я что-то не так делаю в этой стране и не гармонирую с ней, я бы убежал и 10, и 15 лет назад. Но я патриот своей страны, своей Москвы и своих маленьких городов — Раменского и Жуковского. Я знаю, что такое честь. Никуда я не убегу и никому не помешаю. Просто потому что и помешать-то некому», — сказал Шишканов.

Тем не менее, судья Гордеев оставил в силе постановление Басманного суда Москвы. Таким образом, Шишкан останется под стражей, пишет «Московский комсомолец».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «правая рука» арестованного «вора в законе» Шишкана сбежал из России.

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