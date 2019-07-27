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В Киеве из-за массовых мероприятий изменится работа наземного транспорта (схемы)
В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, в период проведения мероприятий по случаю 1031-й годовщины крещения Киевской Руси-Украины в работе наземного транспорта произойдут изменения, о чем информировали в «Киевпасстрансе». Уже сообщалось, что в центре Киева из-за крестного хода ограничат движение транспорта
27 июля на время перекрытия для транспорта улиц Трехсвятительской (между Михайловской и Европейской площадями), Крещатика (от улицы Б. Хмельницкого до Европейской площади), Владимирского спуска (от Почтовой до Европейской площади), Грушевского (на отрезке между улицей Цитадельной до Европейской площади), И. Мазепы, Лаврской:
- автобус № 114 будет курсировать на участках: от улицы Милославской до Почтовой площади по своей схеме, далее по Боричеву спуску, Почтовой площади, улице Набережно-Хрещатикской и снова будет придерживаться своего маршрута; от Центрального ж/д вокзала по улице Петлюры, бульвару Шевченко, улицам Леонтовича, Хмельницкого, Владимирской до Софийской площади;
- автобус № 24 будет следовать от Центрального ж/д вокзала до Софийской площади;
- автобус № 62 — от Ботсада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
- автобус № 55 — от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой по привычной трассе, далее по улице Генерала Алмазова, б-р у Леси Украинки, улицам Бассейной, Эспланадной, Рогнединской до станции метро «Дворец спорта», улицам Рогнединской, Шота Руставели, бульвару Леси Украинки, улицам Генерала Алмазова, Старонаводницкой и снова по действующему маршруту;
- троллейбус № 38 — от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
28 июля с начала движения и до завершения мероприятий на период перекрытия улиц Владимирской (между улицами Житомирской и Ирининской), Владимирского спуска, улиц Софиевской, Аллы Тарасовой, Малой Житомирской, переулков Рыльского, Михайловского, улиц Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Б. Житомирской (между улицами Владимирской и Михайловской) движение транспорта организовано:
— троллейбуса № 6— от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
— троллейбусов №№ 16, 18 — соответственно от улицы Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
— автобуса № 24— от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;
- автобуса № 114 — на участках от улицы Милославской до Европейской площади;
от Центрального ж/д вокзала до бульвара Тараса Шевченко по своей схеме, далее по улице Б. Васильковская, мимо станции метро «Площадь Льва Толстого», улицам Льва Толстого, Владимирской, бульвару Тараса Шевченко и обратно по привычной трассе.
«ФАКТЫ» уже писали, какие автобусы и троллейбусы сменят маршруты с 27 июля и подробно рассказывали, как будет организовано движение транспорта в Киеве в конце июля и августе в связи с ремонтами в разных районах, а также как изменятся маршруты троллейбусов из-за перекрытия проспекта Победы.
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