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В Киеве ограничили движение из-за крестного хода: опубликована карта объезда
В субботу, 27 июля, УПЦ Московского патриархата проводит Крестный ход в Киеве. Мероприятие посвящено Дню Крещения Руси -Украины. В связи с этим в столице ограничили движение транспорта и изменили некоторые маршруты.
«27 июля в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы ограничат движение транспорта. Учитывайте эту информацию при выборе своего маршрута движения», — говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шестой апелляционный административный суд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры на решение о приостановке переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.
Напомним, 20 декабря 2018 года парламент принял закон, в котором предлагает обязать религиозные организации указывать в своем полном названии принадлежность религиозной организации к руководящему центру, если он находится за пределами. Соответственно под этот закон попала УПЦ МП.
Министерство культуры опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. В то же время в УПЦ МП заявили, что их центр — в Киеве, а не в Москве, и поэтому переименовываться не будут. Церковь подала заявление в Окружной админсуд Киева.
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официальное название.
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