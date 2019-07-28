Султан из "ДНР": фото боевика озадачило соцсети

Украина

Террорист так называемой «ДНР» запечатлен с торшером на голове на фоне каких-то развалин. Фото опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.

Следует отметить, что делать такие «юморные», с их точки зрения, снимки очень любят именно российские наемники, а не местные «ополченцы». Мол, вот мы какие крутые пацаны — нам все дозволено, мы же «освободители». То, что этот торшер стоял в чьем-то доме, нелюдя не волнует.

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Соцсети гневно отреагировали на поступок мародера. «С абажуром все понятно, а что за фигня на автомате, зеленого цвета?», «Торшероголовые», «Шахтар», «Гусар», «Султан», «Это уже не республика, это монархия», — комментируют озадаченные пользователи увиденное.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики опозорились с очередным фейком о ВСУ.

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