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Султан из "ДНР": фото боевика озадачило соцсети
Террорист так называемой «ДНР» запечатлен с торшером на голове на фоне каких-то развалин. Фото опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer.
Следует отметить, что делать такие «юморные», с их точки зрения, снимки очень любят именно российские наемники, а не местные «ополченцы». Мол, вот мы какие крутые пацаны — нам все дозволено, мы же «освободители». То, что этот торшер стоял в чьем-то доме, нелюдя не волнует.
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Соцсети гневно отреагировали на поступок мародера. «С абажуром все понятно, а что за фигня на автомате, зеленого цвета?», «Торшероголовые», «Шахтар», «Гусар», «Султан», «Это уже не республика, это монархия», — комментируют озадаченные пользователи увиденное.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики опозорились с очередным фейком о ВСУ.
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