Украина

Жена известного украинского режиссера пострадала во время акции протеста в Москве (видео)

Во время акции оппозиции в Москве 27 июля пострадала супруга художественного руководителя оперного театра Днепра Владимира Назарова Лика Архангельская. Об этом сам режиссер сообщил в своем Facebook.

По его словам, женщина попала под дубинку полицейского, который целил ей в голову, однако удар смягчили телефон (он разбит вдребезги) и рука.

«Но все равно по лицу попало! С боевым крещением, любимая!», — написал Назаров, опубликовав видео момента нападения на супругу.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о жестоких избиениях активистов, которые устроила полиция Москвы. Тем не менее оппозиция готовится провести новую акцию протеста, назначив ее на 3 августа.

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