Киев накрыл мощный ураган: в сети показали видео

Общество и люди

Как и прогнозировали синоптики, в понедельник, 29 июля, на Киев обрушилась серьезная гроза с сильным ветром.

Видео с разгулявшейся стихией в районе станции метро «Политехническая» снял обозреватель «ФАКТОВ».

А «Киев Оперативный» опубликовал потоп на Приорской.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 30 июля, дожди вероятны на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter