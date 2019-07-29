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Киев накрыл мощный ураган: в сети показали видео
Как и прогнозировали синоптики, в понедельник, 29 июля, на Киев обрушилась серьезная гроза с сильным ветром.
Видео с разгулявшейся стихией в районе станции метро «Политехническая» снял обозреватель «ФАКТОВ».
А «Киев Оперативный» опубликовал потоп на Приорской.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 30 июля, дожди вероятны на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!