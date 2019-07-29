25.17 / 25.46 27.98 / 28.42
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Киев накрыл мощный ураган: в сети показали видео

15:55 29 июля 2019 325
Киев накрыл мощный ураган: в сети показали видео
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Как и прогнозировали синоптики, в понедельник, 29 июля, на Киев обрушилась серьезная гроза с сильным ветром.

Видео с разгулявшейся стихией в районе станции метро «Политехническая» снял обозреватель «ФАКТОВ».

А «Киев Оперативный» опубликовал потоп на Приорской.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 30 июля, дожди вероятны на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер