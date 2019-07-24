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"Слуге народа" предрекли распад и объяснили, почему это неизбежно
Фракция президентской партии «Слуга народа», которая по итогам досрочных выборов в Верховную Раду получит монобольшинство в парламенте, распадется на локальные группы.
Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказала политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина. По ее словам, такая многочисленная группа может быть устойчивой лишь при двух условиях.
«Первый — если есть очень сильная вертикальная структура: лидер, его заместители, под ними еще кто-то, плюс ощутимая личная преданность первому лицу. Второй — когда все объединены вокруг идеи. Однако идеи у будущей фракции, конечно, нет», — считает Светлана Чунихина, предрекающая фракции распад на локальные группы.
Впрочем, в данный момент психолог не берется прогнозировать, какие центры внутри президентской фракции будут сильнее. «Конфликтность заложена и на идеологическом уровне, и на персональном. Будем смотреть, пока все конфигурации очень смутные», — добавила она.
Полный текст интервью Светланы Чунихиной читайте в «ФАКТАХ» в ближайшие дни.
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