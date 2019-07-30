Алиев помешал: Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой (видео)

Спорт

Один из самых завидных женихов среди украинских спортсменов футболист Артем Милевский, ныне выступающий на своей исторической родине в Беларуси за брестское «Динамо», всегда слыл большим ловеласом. Неоднократно СМИ приписывали ему романы с известными личностями, но дальше разговоров и сплетен дело не доходило.

34-летний игрок пролил свет на свои былые любовные похождения, откровенно рассказав, кто из знаменитостей оказывался у него «на крючке». «По молодости было много с кем. Тина Канделаки (сейчас — генеральный продюсер российского спортивного телеканала «Матч-ТВ». — Авт.)? Да, было. Но давно, после чемпионата мира еще. Она приезжала снимать «Самый умный» в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: «Привет, это Тина Канделаки». Я отвечаю: «Ну и что?» В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались.

А вот с кем не получилось, так это Даша Астафьева — она известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и давай мешать: «Миля, отвези меня домой». Все и накрылось", — рассказал футболист в программе на Youtube-канале «КраСава».

Также лучший бомбардир чемпионата Украины-2009/2010, трижды признававшийся различными изданиями лучшим футболистом страны, признался, что в свое время мог перейти из киевского «Динамо» в стан злейшего врага — донецкого «Шахтера». «Мне звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался даже. Он и говорит: «Давай мы тебя заберем к себе». Я подумал, через пару часов ему перезвонил и отказался. У меня было столько дерби с «Шахтером». На тот момент я думал, что переходить из «Динамо» в Донецк — это позор, и что болельщики будут меня ловить потом. Но если бы я думал, как сейчас думаю, то, наверное, принял бы то предложение. Этот разговор был в феврале, а отношение Игоря Михайловича Суркиса до сентября было ко мне ужасным. Если бы я знал, что так будет, даже ему бы назло перешел в «Шахтер», — отметил Милевский.

Добавим, что футболист выступает за брестское «Динамо» с января 2019 года. В чемпионате Беларуси, который проводится по системе «весна-осень», команда Милевского лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка БАТЭ (правда, борисовчане имеют игру в запасе). Сам Артем принял участие во всех 16 поединках, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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