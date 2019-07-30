Шоу-бизнес

Известная украинская певица Настя Каменских ровно 15 лет назад получила гран-при фестиваля «Черноморские игры» и теперь выступает на конкурсе в качестве звездного гостя, щедро раздавая советы конкурсантам. Об этом пишет КП в Украине.

«Я хочу пожелать участникам схватить удачу за крепкие орешки и держать ее очень крепко. Нужно идти вперед и не останавливаться ни при каких обстоятельствах», — обратилась Настя к участникам со сцены.

За кулисами Настя рассказала, что победа на этом конкурсе далась ей не так уж и просто.

По словам певицы, она трижды была участницей этого фестиваля, и два раза ей даже не удалось выступить на главной сцене.

«На самом деле мне нравится, когда мне говорят „нет“. Я начинаю еще больше работать над собой. Я уехала домой и так подготовилась, что выиграла несколько конкурсов, в том числе и „Черноморские игры“. В тот год я забрал много наград», — рассказала исполнительница.

На фестивальной сцене певица спела несколько песен, в том числе один из последних хитов «Попа, как у Ким». Как оказалось, эту композицию очень любят дети. Кстати, во второй конкурсный день фестиваля Потап исполнил ее вместе с группой Mozgi.

«Эта песня не детская, но в итоге ею стала. — говорит Настя о песне „Попа, как у Ким“. — Я побывала во многих странах и могу сказать, что в нашей стране самые красивые женщины».

Напоследок Настя исполнила песню «Обіцяю». Эту композицию певица называет особенной, поскольку она является признанием в любви своему мужу Потапу.

«Алексей, я посвящаю эту песню тебе. Я знаю, что ты сейчас смотришь фестиваль», — обратилась артистка к мужу.

Каменских пообещала зрителям, что и в дальнейшем обязательно будет посещать «Черноморские игры».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях Настя Каменских поделилась откровенным селфи, запечатлев себя в санузле. Она позировала перед камерой в одном белье. Белые плавки и топ отлично подчеркивали ее женственную фигуру и загар, приобретенный в Турции. В то же время многих фанатов заинтересовал предмет, который Каменских держит в руке: «Это что, тест на беременность?!» Приводились многочисленные аргументы «за» и «против», но после непродолжительной дискуссии пользователи пришли к выводу, что это просто зубная щетка.

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