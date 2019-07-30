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На рынок и на бал: в Британии появилась «модная новинка» — платье в виде «сетки для лука» (фото)
Известный интернет-магазин модной одtежды ASOS предложил своим читательницам новинку, которая их немало развеселила. Об этом пишет The Mirror.
Прежде всего, платье прозрачно, следовательно, далеко не каждая женщина решится на выход в свет в таком наряде.
Кроме того, сами производители утверждают, что перед тем, как наряжаться в такое платье, лучше обработать кожу тальком — то есть обновка не только неприлична, но ещё и некомфортна.
Но самое главное, новое платье удивительно напоминает красную сетку, в которой продаётся репчатый лук.
«Зачем тратить 210 фунтов и покупать такой ужас, ведь за более скромную сумму можно купить сетку лука и надеть её. Плюс в этом случае у вас ещё и останется лук», — шутят британские модницы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», члены королевской семьи Швеции почтили своим присутствием церемонию вручения музыкальных наград Polar Music Prize 2019 в Стокгольме. Особое внимание прессы привлекли наряды принцесс. Так, 34-летняя принцесса София, бывшая профессиональная модель, была в длинном белом платье с цветочным принтом из маков и маргариток от Dolce & Gabbana из коллекции 2016 года — стоимостью более 5000 долларов. На голове у нее красовался обруч-венок. А принцесса Виктория шокировала публику необычным нарядом. Пышное розовое платье из множества слоев тюля, как сочли некоторые пользователи соцсетей, напоминало зефир. Спереди асимметричный наряд открывал ноги принцессы. Эффектный образ наследница престола дополнила крупными розовыми серьгами. Кто-то из комментаторов отметил, что такой наряд уместнее смотрелся бы на балу Met Gala, который ежегодно проводится в Нью-Йорке и на котором знаменитости соревнуются в экстравагантности.
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