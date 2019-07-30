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От любви до ненависти: Лобода унизила Линдеманна
Выступающая в РФ украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников довольно странным снимком, который появился в ее Instagram.
На нем звезда сидит в туалете на унитазе, а у ее ног валяется плакат с изображением Тилля Линдеманна. Поклонники задались вопросом о том, что хотела Лобода выразить данной публикацией. Возможно, Светлана недовольна творчеством Тилля, или же хотела бы подчеркнуть какие-то качества его как человека?
От глаз фанатов не ускользнул тот факт, что геолокация на фото подтверждает, что Светлана побывала на концерте легендарной группы Rammstein, которая давала 29 июля в Москве сольный концерт в «Лужниках». Там же, вероятно, певица и «разжилась» плакатом с изображением Тилля.
В то же время многие при этом пришли к выводу, что сидя на унитазе перед лежащем на полу плакатом с Линдеманном, Светлана просто хотела унизить немецкого музыканта, показав, что совершенно не ценит предполагаемого бывшего любовника и отца своей младшей дочери.
Как известно, ранее у Лободы и Линдеманна был роман, который, похоже, закончился так же спонтанно, как и начался. А ведь от любви до ненависти — один шаг.
Если это действительно так, то остается только выразить сожаление, ведь паре пророчили хорошее будущее после того как в мае 2018 года Лобода родила второго ребенка — на свет появилась девочка, которую назвали Тильдой. Об отце ребенка Светлана предпочитала не говорить. В одном из интервью она лишь косвенно упомянула о нем: «Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода объявила в розыск фаната-танцора в российском Нижнем Новгороде.
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