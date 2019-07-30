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В Украине открыли новый реестр коррупционеров: как там найти взяточника
В Украине запустили Единый государственный реестр лиц, причастных к коррупционным правонарушениям. Ранее сообщалось, что в Украине закрыли открытый реестр коррупционеров.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
Для того чтобы получить необходимый документ, гражданину нужно воспользоваться основными данными из реестра, а также предоставить свои данные. В результате гражданин может получить необходимый документ из архива с цифровой подписью НАПК.
По информации НАПК, для того чтобы воспользоваться реестром, достаточно настроить инструмент поиска по одному из двух вариантов — по юридическим или физическим лицам.
Система осуществляет поиск по частичным совпадениям в поисковых запросах, но у нее есть ограничения. Она предлагает не больше 50 совпадений в реестре.
То есть, чтобы получить необходимую информацию, стоит правильно формировать поисковый запрос.
Напомним, в Украине после закрытия реестра коррупционеров, почти 24 тысячи лиц, подозреваемых в коррупции, вполне могут вернуться на госслужбу. Последний раз данные в реестре обновлялись 25 июня 2019 года.
Как сообщали «ФАКТЫ», команда президента Зеленского намерена лишить СБУ возможности расследовать коррупционные дела.
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