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Общество и люди

С зонтиком даже в автобусе: в сети появилось эпичное фото из залитого дождем Киева

12:12 30 июля 2019 338
Пассажиры под зонтом
Инф. «ФАКТОВ»

Серьезные осадки, которые накануне затопили улицы столицы, загнали под зонтики прохожих, причем даже в транспорте.

Фото, сделанное в столичном 42-м автобус утром во вторник, 30 июля, в сеть выложил Юрий Романенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое во время урагана с ливнем, которые накрыли Киев.

Ранее в Ровно сильный ливень залил улицы и автотрассы. Из-за дождя на дорогах образовались пробки, не ходили троллейбусы, а на некоторых улицах асфальт поплыл вместе с водой.

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