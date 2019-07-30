- 13:13 Богдан назвал условие проведения досрочных местных выборов
- 13:12 Факты разжигания вражды установлены: Нацсовет проверил NewsOne
- 13:04 Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара объявили о помолвке
- 12:54 Богдан рассказал, когда заработает новая Верховная Рада
- 12:23 Российского боксера-неадеквата высадили из самолета: что произошло
- 12:12 С зонтиком даже в автобусе: в сети появилось эпичное фото из залитого дождем Киева
- 12:12 Поддерживающие террористов брат и мать главы Донецкой ОГА засветились на росТВ
- 11:57 Семерых участников нападения на полицейского в Киеве арестовали без права залога
- 11:55 Украинцы спешат получить убежище в США через Мексику
- 11:55 «Заря» — «Будучность»: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
- 11:47 В Киеве будут судить анестезиолога, из-за ошибки которого пациентка впала в кому
- 11:44 Бойню на фестивале чеснока в США устроил 19-летний расист
С зонтиком даже в автобусе: в сети появилось эпичное фото из залитого дождем Киева
Серьезные осадки, которые накануне затопили улицы столицы, загнали под зонтики прохожих, причем даже в транспорте.
Фото, сделанное в столичном 42-м автобус утром во вторник, 30 июля, в сеть выложил Юрий Романенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое во время урагана с ливнем, которые накрыли Киев.
Ранее в Ровно сильный ливень залил улицы и автотрассы. Из-за дождя на дорогах образовались пробки, не ходили троллейбусы, а на некоторых улицах асфальт поплыл вместе с водой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...