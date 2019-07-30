Украина

"Пытается примазаться": ветеран АТО резко отреагировал на намерение Зеленского поучаствовать в Марше достоинства

Внезапное решение команды Владимира Зеленского таки провести на День независимости Марш достоинства вместо отмененного президентским указом военного парада вызвало реакцию у ветеранов, которые ранее заявили о планах пройти по Крещатику 24 августа.

Так, народный депутат Украины восьмого созыва, командир батальона «Святая Мария» Дмитрий Линько опубликовал в соцсетях пост, назвав отмену военного парада, а затем проведение вместо него марша «паразитированием на инициативе военных».

А ветеран АТО Алексей Петров сообщил, что запланированный на 24 августа Марш защитников Украины состоится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соцсетях бурно отреагировали на отмену Владимиром Зеленским военного парада 24 августа 2019 года на День независимости.

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