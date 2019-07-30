Печерский суд внезапно разрешил заблокировать проукраинский сайт

Украина

Решением Печерского райсуда Киева заблокирован проукраинский интернет-ресурс — популярная блогерская платформа Enigma. Ранее в этом суде руководителю международной наркогруппировки разрешили выйти под залог в 26 млн гривен, а потом уменьшил сумму до трех миллионов

Основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко назвал блокировку сайта «беспрецедентным наступлением на свободу слова».

#Україна безпрецедентний наступ на свободу слова — блокують проукраїнські сайти за рішенням Печерського суду Заблокована в тому числі найкраща проукраїнська блогерська платформа #Enigma. Подробиці на сайті:https://t.co/xWf0U73JzO pic.twitter.com/bjN5ynTSlM — Roman Burko (@newsburko) July 30, 2019

В то же время в Enigma сообщают, что решение о блокировке принял судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк в рамках уголовного производства, и связывают это с публикацией журналистского расследования, касавшегося преследования украинских правозащитников.

«Мы уже обратились к адвокатам и через суд будем отменять это решение и требовать наказания для тех, кто решил заблокировать сайты через уголовное дело, которое не имеет никакого отношения к ресурсам и их владельцам», — заявили в Enigma.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский районный суд Киева в рамках дела о кредитах «ПриватБанка» снял арест с недвижимости олигарха Игоря Коломойского.

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