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Украина

Печерский суд внезапно разрешил заблокировать проукраинский сайт

15:32 30 июля 2019 122
Блокировка сайта
Инф. «ФАКТОВ»

Решением Печерского райсуда Киева заблокирован проукраинский интернет-ресурс — популярная блогерская платформа Enigma. Ранее в этом суде руководителю международной наркогруппировки разрешили выйти под залог в 26 млн гривен, а потом уменьшил сумму до трех миллионов

Основатель сообщества InformNapalm Роман Бурко назвал блокировку сайта «беспрецедентным наступлением на свободу слова».

В то же время в Enigma сообщают, что решение о блокировке принял судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк в рамках уголовного производства, и связывают это с публикацией журналистского расследования, касавшегося преследования украинских правозащитников.

«Мы уже обратились к адвокатам и через суд будем отменять это решение и требовать наказания для тех, кто решил заблокировать сайты через уголовное дело, которое не имеет никакого отношения к ресурсам и их владельцам», — заявили в Enigma.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский районный суд Киева в рамках дела о кредитах «ПриватБанка» снял арест с недвижимости олигарха Игоря Коломойского.

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