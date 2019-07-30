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Подожгли плавки: на популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристом (видео)

15:33 30 июля 2019 255
Подожгли плавки: на популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристом (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В популярном курортном поселке Коблево в Николаевской области произошло очередное ЧП с отдыхающими — один из туристов случайно поджег своего друга, решив приготовить шашлыки. Напомним, в сезоне 2018 года в Коблево произошло несколько значительных возгораний.

На местной базе отдыха он подготовил мангал, а чтобы разжечь огонь, воспользовался специальной жидкостью. Однако он случайно плеснул жидкостью себе на плавки, а его товарищ не заметил этого и поднес спичку.

Охваченный пламенем мужчина с криком сбежал в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что его доставили в больницу, где диагностировали ожоги 25% тела, сообщили Novosti-N.

В сети появилось видео инцидента.

Напомним, ранее в Коблево избили телеоператора реалити-шоу «Ревизор» («Новый канал»). Это произошло во время изучения качества продукции и услуг в торговых точках курортной причерноморской зоны.
Кстати, в этом сезоне от пищевого отравления в Коблево уже пострадали около полусотни детей.

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