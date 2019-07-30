Суд арестовал российский танкер Neyma

Украина

Приморский райсуд Одессы арестовал российский танкер Neyma, который в Украине задержали за блокирование осенью 2018 года кораблей ВМС в Керченском проливе.

«Суд арестовал судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!» — сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он также ответил российским массмедиа, которые распространяли недостоверную информацию о незаконном задержании танкера и проведении следственных действий без разрешения консула РФ.

«Объясняю. Судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка», — пишет Анатолий Матиос на своей страничке в Facebook и публикует решение суда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в компании «Альтомар Шиппинг», которой принадлежит танкер, заявляли, что ничего не знали о фигурировании судна в украинском уголовном деле.

А журналист Юрий Бутусов предполагал, что российский танкер зашел в украинский порт не случайно — россияне могли проверять возможность наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину после смены власти у нас в стране.

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