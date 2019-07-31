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В последний день июля дожди накроют почти всю Украину
В последний день июля почти на всей территории Украины ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам метеорологов, сухо будет только в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
В центре страны воздух прогреется до 25−27 градусов, примерно такая же ситуация будет на востоке и на западе. Температура воздуха на севере страны ожидается в районе от 22 до 27 градусов тепла.
Теплее всего — от 31 до 33 градусов выше нуля будет в Крыму и в Николаевской области.
В столице в среду ожидается комфортная погода от 23 до 25 градусов тепла. Ночью в Киеве может пройти дождь.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что с 30 июля жара сменится очередным похолоданием. А с 1 августа, умеренно-теплая погода установится на всей территории Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», большую часть августа в Украине будет преобладать комфортная теплая погода. А в третью декаду ожидается резкое похолодание с заморозками на почве.
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