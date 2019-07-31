Происшествия

С горки – в реанимацию: на аттракционе в Бердянске произошло серьезное ЧП с ребенком

В Бердянске 4-летний ребенок попал в реанимацию после падения с аттракциона. Напомним, недавно в курортной Кирилловке на Азовском море трехлетний мальчик утонул в бассейне возле высотной горки.

Инцидент в Бердянске произошел 29 июля на одном из пляжей Слободки. Ребенок поднимался на горку, поскользнулся и упал на бетон.

В результате происшествия, малыша доставили в реанимацию

По информации «Про.Бердянск», ребенок получил незначительные травмы и сейчас чувствует себя хорошо. Из реанимации его перевели в обычную палату.

В мэрии Бердянска пообещали создать комиссию и проверить подобные аттракционы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о нескольких случаях, когда люди страдают из-за неисправности аттракционов или несоответствия их размещения требованиям техники безопасности.

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