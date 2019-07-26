Подводный осмотр медуз: на Арабатской стрелке удалось заснять обитателей Азовского моря (видео)

Люди и звери

Один из отдыхающий на Арабатской стрелке туристов решил показать красоты подводного мира Азовского моря и «сделать селфи с медузами». Видео своих экспериментов он разместил на канале в Youtube.

«Арабатская Стрелка: прогулка под водой и осмотр медуз», — так молодой человек назвал свое видео.

На ролике видно, как любитель подводных съемок погружается под воду с селфи-стиком в руках. Лучи солнца легко проходят через чистую морскую воду, и на дне даже не требуется дополнительное освещение — жесты операторы видны на расстоянии нескольких метров.

Затем автор видео выбирается на поверхность, чтобы отдышаться.

«Подводная стихия Кусто», — комментирует он видео.

Затем молодой человек опускает камеру под воду и в этот раз ему удается запечатлеть медузу.

Она величественно проплывает мимо объектива, демонстрируя всю свою красоту и затем медленно возвращается на глубину.

Как видно на ролике, это довольно большая медуза, но к счастью, она намного меньше, чем обнаруженная океанологами возле берегов Британии. Там, напомним, огромное существо из отряда корнеротов нежно-персикового цвета по размерам могла сравниться с человеком или даже превзойти его.

Как известно, медузы корнероты действительно могут достигать больших размеров — до полутора-двух метров в диаметре, — однако это встречается редко и исключительно в естественной среде обитания, где они питаются рыбой, мелкими ракообразными и зоопланктоном, а обычно корнероты не превышают 40−50 сантиметров в диаметре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов популярного курортного поселка Кирилловка море буквально кишит медузами. Морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье. По словам отдыхающих, эти живые существа начали активно появляться возле берега, при этом некоторые из них достигают достаточно больших размеров.

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