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Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись домой из отпуска: появились фото роскошной виллы, где они отдыхали с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись домой в Великобританию после отпуска, который они провели со своими тремя детьми на частном острове Мюстик в Карибском море.

Издание The Sun опубликовало снимки роскошной виллы Antilles, где отдыхали герцог и герцогиня Кембриджские. Стоимость пребывания здесь — 33 тысячи долларов в неделю. В особняке имеется пять спален, включая детскую комнату с двухъярусными кроватями, а также 18-метровый бассейн и обеденная терраса с видом на океан. К услугам жильцов — личный повар и дворецкий. Владельцем виллы, построенной в 2016 году, является приятель Уильяма — торговец недвижимостью Эндрю Данн.

Супруги арендовали виллу на две недели. Помимо Кейт и Уильяма, их сыновей Джорджа и Луи, а также дочери Шарлотты, вместе с ними на Карибы прилетели также родители Миддлтон — Кэрол и Майкл. Семейство отпраздновало здесь день рождения своего первенца — принца Джорджа, которому 22 июля исполнилось шесть лет.

Еще до отбытия на остров Мюстик, за несколько дней до дня рождения Джорджа, Кейт и Уильям устроили досрочную веселую вечеринку, пригласив в Кенсингтонский дворец всех одноклассников мальчика. Она была оформлена в «футбольном» стиле. Как известно, юный Джордж обожает эту игру и часто гоняет мяч вместе с отцом и сестрой Шарлоттой. В саду специально для маленьких гостей был также установлен надувной замок-батут.

Джордж и Шарлотта любят играть в футбол

Ряд итальянских СМИ сообщали, что Кейт и Уильям инкогнито успели побывали в так называемом «летнем лагере миллионеров» Google Camp на Сицилии — вместе с Томом Крузом, Кэти Перри, Орландо Блумом и Леонардо Ди Каприо. Однако издание Daily Mail опровергает эту информацию, утверждая, что внук королевы Елизаветы и его жена вылетели с Карибов прямо домой, не заезжая никуда по пути.

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