24.86 / 25.19 27.68 / 28.15
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись домой из отпуска: появились фото роскошной виллы, где они отдыхали с детьми

14:04 31 июля 2019 352
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись домой в Великобританию после отпуска, который они провели со своими тремя детьми на частном острове Мюстик в Карибском море.

Издание The Sun опубликовало снимки роскошной виллы Antilles, где отдыхали герцог и герцогиня Кембриджские. Стоимость пребывания здесь — 33 тысячи долларов в неделю. В особняке имеется пять спален, включая детскую комнату с двухъярусными кроватями, а также 18-метровый бассейн и обеденная терраса с видом на океан. К услугам жильцов — личный повар и дворецкий. Владельцем виллы, построенной в 2016 году, является приятель Уильяма — торговец недвижимостью Эндрю Данн.

Супруги арендовали виллу на две недели. Помимо Кейт и Уильяма, их сыновей Джорджа и Луи, а также дочери Шарлотты, вместе с ними на Карибы прилетели также родители Миддлтон — Кэрол и Майкл. Семейство отпраздновало здесь день рождения своего первенца — принца Джорджа, которому 22 июля исполнилось шесть лет.

Еще до отбытия на остров Мюстик, за несколько дней до дня рождения Джорджа, Кейт и Уильям устроили досрочную веселую вечеринку, пригласив в Кенсингтонский дворец всех одноклассников мальчика. Она была оформлена в «футбольном» стиле. Как известно, юный Джордж обожает эту игру и часто гоняет мяч вместе с отцом и сестрой Шарлоттой. В саду специально для маленьких гостей был также установлен надувной замок-батут.

Джордж и Шарлотта любят играть в футбол

Ряд итальянских СМИ сообщали, что Кейт и Уильям инкогнито успели побывали в так называемом «летнем лагере миллионеров» Google Camp на Сицилии — вместе с Томом Крузом, Кэти Перри, Орландо Блумом и Леонардо Ди Каприо. Однако издание Daily Mail опровергает эту информацию, утверждая, что внук королевы Елизаветы и его жена вылетели с Карибов прямо домой, не заезжая никуда по пути.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принцесса моды: Меган Маркл занялась дизайном дешевой одежды

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер