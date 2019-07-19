Меня хотят представить больным и выжившим из ума": Филарет заверил, что полон сил

Украина

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата почетный патриарх Филарет в очередной раз заявил, что УПЦ КП де-юре (по его мнению) существует, о том, что «греки обманули Украину с томосом об автокефалии», и вспомнил историю взаимоотношений с Москвой. Об этом и не только он рассказал в интервью газете «Сегодня».

На вопрос о том, что на днях появилась информация от представителя ПЦУ, что перед декабрьским собором ему «прописали некое лекарство, которое ухудшило состояние», Филарет ответил, что его здоровье «было, есть и будет хорошим»: «Принимал я лекарство, оно не помогло, и я от него отказался». «Остальное — спекуляции. Хотят представить меня больным, выжившим из ума и поэтому отправить на покой, чтобы управлять церковью так, как они хотят. А точнее — так, как им скажут. Ради этого вся эта инсинуация — и о болезни, и о старчестве. Все направлено на одну цель — отправить патриарха Филарета на покой, ликвидировать Киевский патриархат и церковью управлять так, как им скажут», — разразился он тирадой. По его словам, он ощущает себя на 50—60 лет.

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Филарета спросили, не требовал ли от него Вселенский патриарх Варфоломей, чтобы он сняли патриарший куколь. «Мы с патриархом не говорили. И вообще отказаться от патриаршества невозможно. Это все равно что отказаться от архиерейства. Если ты отказываешься от архиерейства, значит, ты отказываешься от церкви, отказываешься от Бога. Я на такой шаг никогда не пойду. Избрали меня патриархом, и я буду пожизненно патриархом», — ответил он.

«Я знаю одно — Киевский патриархат был, есть и будет. Это — будущее украинской церкви. И в будущем это будет одна церковь. Не будет ни Московского патриархата, ни Киевского, ни ПЦУ. Будущее — это единая украинская православная церковь», — считает постоянный член Синода Православной церкви Украины (этот статус за ним сохранен).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по словам архиепископа Евстратия Зори, Филарет окружил себя людьми, которые говорят только то, что он хочет слышать.

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