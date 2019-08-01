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Кирилловка удивляет: на курорте посреди моря появился искусственный остров (видео)
На популярном украинском курорте Кирилловка уже пятый сезон кряду летом появляется необычный остров — надувной. Об этом пишет местное издание.
Надувную конструкцию устанавливают в зоне видимости с берега. Это целый комплекс горок, батутов. Отдыхающих сюда привозят на традиционном кирилловском водном транспорте — бананах.
Желающих покупаться в чистой воде и понырять находится достаточно.
Напомним, в курортной Кирилловке в этом году пик наплыва отдыхающих припал на конец июля. На пляжах было полно курортников, вечером на Приморском бульваре яблоку негде было упасть. Местный Лас-Вегас светится огнями, на каждом шагу еда и развлечения. Одну из таких прогулок показали в сети. Похоже, предприниматели, жаловавшиеся на несезон, таки дождались в Кирилловке своих клиентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер из Беларуси Вадим Терещенко, отдыхающий на популярном украинском курорте Кирилловка, определил самый «грязный», по его мнению, пляж. Расположен пляж-помойка на Федотовой косе, рядом с заведением Мята Бич Клаб. Возле загорающих на теплом песке людей валяются кучи пластиковых бутылок, пакетов, бумажных упаковок и очистков. Особенно много мусора возле забора самого заведения. Видно, что сотрудники клуба не утруждают себя уборкой прилегающей территории.
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