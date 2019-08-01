Общество и люди

Пишет заявку на осень: синоптик рассказала о погоде в Украине на Ильин день

В пятницу, 2 августа, в день пророка Ильи, в Украине продолжит свою «работу» прохладный воздух, зашедший в страну с севера.

«Если каждый взрослый в душе — немного ребенок, так и украинец всегда в душе немного язычник. Ведь 2 августа — Ильин день, и все сразу дружно вспоминают знаменитую поговорку про Илью, который что-то там в воду сделал (как вариант — „Ілля воду остудив“, — Ред.), а не его настоящую историю. Действительно, август, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень. Тем более, что синоптическая ситуация на его стороне», — пишет в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей температура воздуха составит скромные + 19 + 25 градусов, на севере и северо-востоке местами + 17 + 22 градуса. На юге будет несколько теплее — до + 25 + 29 градусов.

Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. На остальной территории будет сухая солнечная погода. В Киеве 2 августа — сыро и прохладно — до + 20 + 22 градусов.

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«Здесь уже Илья, не Илья, а купаться в такую погоду не очень самим хочется. Но кому очень припечет — температура воды в Днепре 22−23 градуса тепла. И несколько интересных моментов праздника. Не стоит работать, громко петь, ругаться, выпускать на улицу домашних животных, нельзя стоять на перекрестках, там собирается нечистая сила и, как я уже упоминала, купаться», — советует Наталья Диденко.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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