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Не узнать: Олег Винник показал, каким был в молодости (фото)
Популярный певец Олег Винник, отметивший 31 июля 46 день рождения в отпуске, показал редкое фото. Дамский угодник опубликовал на своей странице в Instagram архивное фото, на котором он запечатлен в молодости. Тогда стиляга Винник красился в блондина, делал завивку и модные стрижки. На фото его просто не узнать.
«Не важно, сколько тебе лет. Важно — на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни», — написал Олег Винник.
Где и с кем отмечал день рождения, артист не признается. Немного приоткрыл тайну его продюсер Александр Горбенко, опубликовавший в Сети фото с Винником.
«Хулиганы на берегу. День рождения — грустный праздник», — написал он под совместным с именинником фото.
В геолокации значится, что Олег Винник с друзьями проводит время в Греции на острове Корфу.
Посмотреть клипы на самые яркие хиты Олега Винника можно здесь.
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