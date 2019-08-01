Шоу-бизнес

Не узнать: Олег Винник показал, каким был в молодости (фото)

Популярный певец Олег Винник, отметивший 31 июля 46 день рождения в отпуске, показал редкое фото. Дамский угодник опубликовал на своей странице в Instagram архивное фото, на котором он запечатлен в молодости. Тогда стиляга Винник красился в блондина, делал завивку и модные стрижки. На фото его просто не узнать.

«Не важно, сколько тебе лет. Важно — на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни», — написал Олег Винник.

Где и с кем отмечал день рождения, артист не признается. Немного приоткрыл тайну его продюсер Александр Горбенко, опубликовавший в Сети фото с Винником.

«Хулиганы на берегу. День рождения — грустный праздник», — написал он под совместным с именинником фото.

В геолокации значится, что Олег Винник с друзьями проводит время в Греции на острове Корфу.

Посмотреть клипы на самые яркие хиты Олега Винника можно здесь.

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