В Украине хотят штрафовать за парковку на местах для электромобилей: что грозит нарушителям

Общество и люди

Под занавес своей работы Верховная Рада VIII созыва приняла закон, направленный на стимулирование развития рынка электромобилей в Украине. По мнению нардепов, этому будет способствовать законодательно гарантированная защита прав владельцев электромобилей, а именно введение специальных номерных знаков для таких машин и штрафных санкций для водителей бензиновых и дизельных машин, посягающих на свободы экологически чистого автотранспорта.

«Электромобильный законопроект 10 405, над которым мы работали с начала года, о зеленых номерах, соответствующих дорожных знаках и улучшении доступа к электрозаправкам, принят за основу и в целом! Ждем его подписи президентом и плодотворную работу правительства по разработке соответствующего вторичного законодательства», — с воодушевлением сообщил на своей странице в Facebook один из авторов документа народный депутат Александр Рябчин.

Что же предлагает принятый закон? Прежде всего он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Закон «О дорожном движении», которые обеспечат владельцам электромобилей беспрепятственный доступ к зарядным станциям. В частности, вводятся штрафы в размере 340—510 гривен для водителей бензиновых и дизельных машин за остановку, стоянку либо парковку на местах для электрокаров или создание других препятствий для подзарядки водителям таких авто. В подобных случаях инспекторам по парковке предоставляется право задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

«Неоднократно приходилось быть свидетелем неприятных ситуаций, когда паркоместа для электромобилей, где установлены зарядные станции, блокируют обычные машины с бензиновыми или дизельными моторами. А ведь таких зарядок пока и так немного, и владельцы электромобилей при выборе своего маршрута четко рассчитывают, что на определенной парковке смогут пополнить заряд батареи. И очень часто сталкиваются с проблемами. В данном случае водители экологически чистого транспорта лишены возможности подзарядиться, что часто препятствует их дальнейшему движению. В свою очередь от таких нарушений страдает и бизнес, занимающийся развитием новой для нас сферы автомобильных электрозарядных станций, что реально тормозит развитие данной инфраструктуры», — объяснил законодательное закрепление новой нормы Александр Рябчин.

По мнению авторов закона, развитие электромобильности в Украине тормозят не только неурегулированные вопросы оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, но и отсутствие соответствующих дорожных знаков, а также беспроблемной идентификации транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Кстати, специальные номерные знаки для электрокаров уже давно и успешно используются в Австрии, Германии, Венгрии, Норвегии, Великобритании, Китае, Индии, Латвии, провинции Онтарио в Канаде и других странах.

С учетом зарубежного опыта в заключительных положениях закона задекларированы шаги, которые Кабинету министров необходимо выполнить в течение шести месяцев после официальной публикации этого документа. В частности, МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям поручено ввести номера для электромобилей с зеленым шрифтом; установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести новые дорожные знаки — «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем в соответствии с лучшими европейскими и мировыми образцами, что будет способствовать дальнейшему развитию электротранспорта. А ведь Украина на сегодня и так является одним из мировых лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине было зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и гибридов, что на 56 процентов больше, чем год назад. В последнее время темпы роста продаж электрокаров еще увеличиваются.

Хочется надеяться, что эта динамика сохранится и в дальнейшем.

Принятый закон в случае его подписания президентом вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в течение 2018 года электромобили при ввозе были освобождены от уплаты акциза и НДС, а с 2019 года — с них платится только акцизный сбор, составляющий 1 евро с 1 кВт тяговой батареи (к примеру, всего 24 евро за самый популярный Nissan Leaf).

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