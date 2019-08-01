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В августе киевлян бесплатно проверят на мобильном флюорографе — адреса
В Киеве традиционно организуют для горожан проверки на передвижном флюорографе, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В августе бесплатно можно обследоваться по адресам:
1 августа
Соломенский район — амбулатория № 4 Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 (ЦПМСП), проспект Лобановского, 2;
2 августа
Днепровский район — амбулатория ЦПМСП «Русановка», улица Энтузиастов, 13а;
5, 12, 19 августа
Голосеевский район — ТМО «Фтизиатрия», улица Васильковская, 35;
7, 14, 21 августа
Дарницкий район — Киевская городская туберкулезная больница № 1, Харьковское шоссе, 121/3;
16, 30 августа
Подольский район — Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1, улица Автозаводская, 68;
29 августа
Днепровский район — амбулатория ЦПМСП № 2, проспект Мира, 19/18.
Передвижное оборудование работает с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). При необходимости желающие могут получить справку с результатами обследования легких и проконсультироваться у фтизиатра.
Специалисты утверждают, что туберкулез излечивается при своевременной диагностике и строгом соблюдении процедуры лечения. Поэтому важно выявлять заболевание на ранних стадиях и принимать меры для успешного предупреждения этой опасной болезни. (Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала 10 мифов о туберкулезе.) В случае обнаружения патологий во время проверки врачи отправят пациента на дополнительное обследование в профильные медучреждения города.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что до 2 августа жители столицы могут пройти бесплатное медобследование, которое проводят во всех районах Киева — в помещениях амбулаторий, аптек, социальных служб, райадминистрации идругих…
Кроме того, как писали «ФАКТЫ» в конце июля в Украине началась масштабная кампания по вакцинации взрослого населения от дифтерии и столбняка.
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