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Виноват крымский мост: в сети показали фото "моря мертвых медуз" на полуострове
В сеть выложили свежие фото из оккупированного Крыма, где побережье Азовского моря буквально усеяно мертвыми медузами.
Фотографии, сделанные в Щелкино (южный берег Азовского моря, в 75 км к западу от города Керчь, у мыса Казантип), в Twitter выложила блогер RoksolanaToday&Крым.
«Щелкино. Море мертвых медуз и никого… Что-то в Азовском море неправильно. Таки угробят нам экологию, скрепой своей в виде моста», — говорится в комментарии к фоторепортажу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов популярного курортного поселка Кирилловка море буквально кишит медузами — морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье
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