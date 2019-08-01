Украина

Виноват крымский мост: в сети показали фото "моря мертвых медуз" на полуострове

В сеть выложили свежие фото из оккупированного Крыма, где побережье Азовского моря буквально усеяно мертвыми медузами.

Фотографии, сделанные в Щелкино (южный берег Азовского моря, в 75 км к западу от города Керчь, у мыса Казантип), в Twitter выложила блогер RoksolanaToday&Крым.

«Щелкино. Море мертвых медуз и никого… Что-то в Азовском море неправильно. Таки угробят нам экологию, скрепой своей в виде моста», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов популярного курортного поселка Кирилловка море буквально кишит медузами — морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье



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