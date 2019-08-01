25.15 / 25.49 27.77 / 28.27
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Виноват крымский мост: в сети показали фото "моря мертвых медуз" на полуострове

19:00 1 августа 2019 169
Медузы в Азовском море
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили свежие фото из оккупированного Крыма, где побережье Азовского моря буквально усеяно мертвыми медузами.

Фотографии, сделанные в Щелкино (южный берег Азовского моря, в 75 км к западу от города Керчь, у мыса Казантип), в Twitter выложила блогер RoksolanaToday&Крым.

«Щелкино. Море мертвых медуз и никого… Что-то в Азовском море неправильно. Таки угробят нам экологию, скрепой своей в виде моста», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов популярного курортного поселка Кирилловка море буквально кишит медузами — морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер