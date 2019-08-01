Украина

Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана

В четверг вечером, 1 августа, общественность взбудоражило известие о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Новость об этом фактически одновременно появилась в нескольких авторитетных изданиях. Несмотря на то, что в самой Зе-команде известие об отставке опровергли, новость быстро стала одной из самых обсуждаемых в украинском сегменте соцсетей.

«ФАКТЫ» собрали самое интересное на наш взгляд по теме.

Политолог Андрей Смолий в частности отметил, что США изначально были против кандидатуры Богдана, указывая на его связь с бизнесменом Игорем Коломойским. Также Смолий напомнил о расследовании США в отношении Коломойского.

Некоторые пользователи предположили, что отставка Богдана могла стать результатом его атаки на мэра Киева Виталия Кличко. Как известно, глава Офиса президента настаивал на увольнении Кличко с поста главы КГГА, а также заявлял о якобы подкупе столичного градоначальника. В ответ на это Кличко в США встретился с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. В этой связи вспомнилась подготовка встречи Зеленского с Трампом. Эксперты предполагают, что увольнение Богдана могло стать одним из условий встречи, выдвинутым Вашингтоном.

«Один вопрос: это эффект Джулиани или Ляшко? Или все вместе? И ещё один: переезд и переименование АП в ОПУ можно отменять?», — пишет медиаменеджер Екатерина Рошук.

«Американцы таки дожали? Или это все же инициатива Зеленского — встреча с Трампом признана важнее?», — задается вопросом политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Богдан уходя из офиса президента обернулся кинув взгляд на окно, а Зеленский ему выкрикнул: «ЭТО БЫЛ ПРАНК, БРАТАН», — шутят блогеры в Твиттере.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что у Богдана очень близкие отношения с президентом и вслед за отставкой стоит ждать его нового назначения.

Пока еще нардеп Сергей Лещенко считает, что Богдана на посту главы ОП может сменить и.о. руководителя СБУ Иван Баканов.

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