Кличко просит НАБУ завести дело из-за заявления Богдана

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко, назвавший заявления, сделанные руководителем Офиса президента Андреем Богданом во время недавней пресс-конференции «байками из склепа», обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

«Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению Андрея Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду», — пишет Виталий Кличко в Twitter.

Звернувся в НАБУ, аби відкрили провадження за заявою голови ОП Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в моїх інтересах. Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити всі деталі. Сподіваюся, пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, сказав журналістам правду — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 1, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пресс-конференции Андрей Богдан назвал условие, при котором возможно проведение досрочных местных выборов.

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