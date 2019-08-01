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Кличко просит НАБУ завести дело из-за заявления Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко, назвавший заявления, сделанные руководителем Офиса президента Андреем Богданом во время недавней пресс-конференции «байками из склепа», обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.
«Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению Андрея Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду», — пишет Виталий Кличко в Twitter.
Звернувся в НАБУ, аби відкрили провадження за заявою голови ОП Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в моїх інтересах. Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити всі деталі. Сподіваюся, пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, сказав журналістам правду— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 1, 2019
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пресс-конференции Андрей Богдан назвал условие, при котором возможно проведение досрочных местных выборов.
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