Общество и люди

Где этот мальчик? Зеленский оскандалился с обращением к журналисту

Президент Владимир Зеленский, который еще до своего официального вступления в должность обещал все делать по-новому (оказаться от помпезности, большой охраны, кортежей, самолетов, выключения светофоров и т. д. ), а также пенял своему оппоненту Петру Порошенко на неуважительное отношение к себе, бесцеремонно назвал известного журналиста мальчиком.

Вопрос Зеленского в Офисе президента прозвучал так: «Где этот мальчик?»

Речь шла о журналисте программы «Схемы.Коррупция в деталях» Михаиле Ткаче.

На справедливую обиду последнего президент уточнил: «Ну хорошо. Как к вам обращаться?»

Напомним, после конфликта Владимира Зеленского с секретарем Бориспольского городского совета Ярославом Годунком, президент назвал последнего «чертом». Фраза Зеленского «Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта» вызвала негативную реакцию в соцсетях.

Отметим, вопреки обещаниям, Зеленский передвигается по столице в сопровождении кортежа автомобилей VIP-класса. Не очень жалует новый президент прессу. Так недавно в Херсоне журналистам запретили задавать вопросы Зеленскому. Команда якобы поступила из Офиса главы государства.

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