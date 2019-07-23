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Где этот мальчик? Зеленский оскандалился с обращением к журналисту
Президент Владимир Зеленский, который еще до своего официального вступления в должность обещал все делать по-новому (оказаться от помпезности, большой охраны, кортежей, самолетов, выключения светофоров
Вопрос Зеленского в Офисе президента прозвучал так: «Где этот мальчик?»
Речь шла о журналисте программы «Схемы.Коррупция в деталях» Михаиле Ткаче.
На справедливую обиду последнего президент уточнил: «Ну хорошо. Как к вам обращаться?»
Напомним, после конфликта Владимира Зеленского с секретарем Бориспольского городского совета Ярославом Годунком, президент назвал последнего «чертом». Фраза Зеленского «Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта» вызвала негативную реакцию в соцсетях.
Отметим, вопреки обещаниям, Зеленский передвигается по столице в сопровождении кортежа автомобилей VIP-класса. Не очень жалует новый президент прессу. Так недавно в Херсоне журналистам запретили задавать вопросы Зеленскому. Команда якобы поступила из Офиса главы государства.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?