Происшествия

Гостиницы в Кирилловке не оказалось: стал известен еще один способ «развода» отдыхающих на деньги (видео)

Печальный случай произошел на популярном курорте Кирилловке: отдыхающего обманули с поселением в несуществующей гостинице. Об этом пишет местное издание.

Отмечается, что при планировании отдыха мужчина просматривал в интернете объявления и искал, где снять жилье в Кирилловке. В ходе поисков от наткнулся на сайт гостиницы с «приемлемыми», казалось бы, ценами.

На сайте была указана вся нужная информация и размещены фотографии номеров. Когда потенциальный отдыхающий позвонил по указанному телефону, «администратор гостиницы» сообщил мужчине, что бронь обойдется в 800 гривен. Он не задумываясь оплатил и стал готовится к отдыху.

Никаких сомнений и мыслей о том, что его обманули, не было.

Приехав в ту самую гостиницу турист понял, что её не существует и его просто обманули, взяв с него деньги. Телефон, по которому он говорил с администратором, естественно, был отключен. На сегодняшний день сайт так же больше не работает.

О том, как не попасть в подобную ситуацию и не стать жертвой мошенников на своем Youtube-канале рассказал адвокат Антон Болтик.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, что в Кирилловке орудуют люди ромской национальности, которые занимаются мошенничеством. Они пытаются, в частности, «наградить» свою жертву фальшивой купюрой с оторванным номером или даже дать только ее частичку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter