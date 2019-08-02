Пресс-секретарь Зеленского с опозданием прокомментировала известие об увольнении Богдана

Политика

После того, как в четверг, 1 августа, украинские СМИ бурно обсуждали слухи о возможной отставке главы Офиса президента Андрея Богдана и публиковали скриншот его заявления, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель едва ли не к полуночи дала официальный комментарий на эту новость.

«Слухи не комментирую», — заявила она «Украинской правде» в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что 1 августа Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию.

Напомним, вечером 1 августа сообщение об отставке Богдана опроверг замглавы ОП Руслан Рябошапка, назвав его «чепухой».



В последние дни Богдан оказался в центре громкого скандала после того, как обвинил мэра Киева Виталия Кличко в попытке его подкупа. Кличко заявил о намерении обратиться в НАБУ.

Как отреагировали в сети на сообщение об отставке главы Офиса президента, читайте в статье «ФАКТОВ»: «Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана».

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